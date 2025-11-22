El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A partir de las 07:00, se espera un cambio en el estado del cielo, que se tornará cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino y tengan en cuenta que, aunque las temperaturas subirán, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que alcanzarán hasta el 82% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 15:00 se inicie un periodo de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 80% entre las 13:00 y las 19:00, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Vilagarcía lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad elevada.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias escasas a partir de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.