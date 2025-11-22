El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A partir de las 08:00, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 2 y 13 grados , comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 87% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Vilaboa experimente lluvias escasas a partir de las 19:00, con una probabilidad de precipitación del 100% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm. Durante las horas previas, la probabilidad de lluvia es baja, pero se incrementa notablemente en la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan algunos truenos aislados.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras a partir de la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas bajen y la probabilidad de lluvia aumente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.