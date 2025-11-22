El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente gris y sombrío. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de lloviznas intermitentes.

Las temperaturas en Vila de Cruces oscilarán entre los 1 y 10 grados a lo largo del día. Las horas más frías se registrarán en la madrugada y la mañana, con mínimas de 1 grado, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 10 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección sureste a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 93% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas del día, pero aumenta a un 25% en la tarde, con un 80% de probabilidad de tormenta en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es posible que se presenten algunas lloviznas, especialmente en la tarde y noche.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Se recomienda estar preparado para posibles lloviznas y abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.