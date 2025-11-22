El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, convirtiéndose en un panorama muy nuboso y posteriormente en cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, mientras que durante la tarde se espera un leve ascenso, alcanzando hasta 13 grados en su punto máximo. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros. La alta humedad también puede contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicien lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Por lo tanto, es aconsejable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir por la tarde o la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será baja, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de nubes densas y la inminente llegada de lluvias podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias esperadas por la tarde y un viento moderado que podría intensificar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.