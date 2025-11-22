El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que la temperatura llegue a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 95% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de lluvia escasa que podrían mojar las calles y los espacios al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de tormenta, es poco probable que se materialice.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para el tiempo inestable y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.