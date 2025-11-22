El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que cubrirán el cielo, especialmente durante la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 13 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando hasta un 85% en la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia las últimas horas del día, existe una probabilidad del 95% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm. Esto sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 18 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:08, el cielo se tornará más cubierto, y las condiciones de humedad y viento podrían hacer que la noche se sienta más fría. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Tui que se vistan adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean salir por la tarde o noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.