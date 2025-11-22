El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo desde la madrugada hasta la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 88% hacia el final del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las primeras horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Hacia la tarde, existe un 90% de probabilidad de precipitaciones, con una acumulación estimada de 0.1 mm a 0.9 mm, lo que indica que podrían presentarse lluvias ligeras. Esto se verá acompañado de un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera que las condiciones se tornen más inestables.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados hacia el final del día. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio tranquilo, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde las nubes y la posibilidad de lluvia marcarán el final del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar un paraguas si planean salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.