El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos a partir de la mañana y hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.
En cuanto a las precipitaciones, aunque las primeras horas del día se presentarán secas, se prevé que a partir de la tarde se inicien lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas más críticas de la tarde y la noche.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, especialmente con la llegada de las lluvias.
En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.
