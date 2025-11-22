El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas tomarán protagonismo, especialmente en las horas centrales. A partir de la tarde, el cielo se tornará cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frías, con mínimas de 1 grado, pero se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 92% a lo largo del día. Esto podría hacer que el frío se sienta más intenso, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Silleda no experimente lluvias significativas durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar preparado para posibles chubascos al caer la noche.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visión en algunos momentos. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre. En resumen, el día en Silleda será mayormente nublado, fresco y con posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.