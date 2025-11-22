El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas, especialmente en la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 15:00 horas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas pico de lluvia.

La temperatura en Sanxenxo se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con mínimas de 5 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las nubes y las precipitaciones, podría hacer que el día se sienta más invernal de lo habitual para esta época del año.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 8 y 29 km/h, predominando del sur durante la mayor parte del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se preparen para condiciones de viento y lluvia, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en la franja horaria de 13:00 a 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán una constante, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.