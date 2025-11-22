El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 20% de tormentas, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada se estima en 0.2 mm, lo que indica que, si bien no se anticipan lluvias intensas, es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A lo largo del día, el viento será más suave en las primeras horas, aumentando su intensidad conforme se acerque la tarde.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas al río. Esto podría dificultar la visibilidad en la carretera, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de tormentas por la tarde y la presencia de bruma en la mañana son factores a tener en cuenta. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.