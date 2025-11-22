El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 1 y 3 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 54% y el 91% a lo largo del día. Esto podría hacer que el frío se sienta más intenso, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 21:00 horas, existe una probabilidad del 95% de que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las cantidades de precipitación estimadas son de 0.1 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 0.6 mm hacia la noche. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Salceda de Caselas lleven consigo un paraguas si planean salir más tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que las nubes se tornen más densas hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda. Los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un final de jornada que podría incluir lluvias ligeras y temperaturas que descenderán nuevamente, haciendo que la noche sea ideal para quedarse en casa y disfrutar de un ambiente cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.