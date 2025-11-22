El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la tarde, cuando se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío matutino, aunque las temperaturas serán más agradables durante las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las últimas horas de la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones para mantenerse abrigada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Durante el resto del día, las precipitaciones serán escasas, con valores que no superarán los 0.5 mm en las horas previas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén preparados para cualquier eventualidad, dado que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el frío y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.