El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, y se espera que el cielo esté cubierto en gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando hasta un 93% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intenso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa significativamente a partir de las 19:00 horas, alcanzando un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche. Sin embargo, la combinación de nubes densas y la inestabilidad atmosférica podría generar algunas sorpresas, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo un paraguas a mano y vistiéndose en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.