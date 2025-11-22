El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo. La combinación de nubes y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mañana, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente a partir de las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se produzcan lluvias. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir por la tarde o noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, pero manteniendo una intensidad moderada.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, no se esperan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, con lluvias esperadas por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones si planean salir durante las horas de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.