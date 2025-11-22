El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Se espera que la temperatura oscile entre los 1 y 13 grados , comenzando con un fresco amanecer a 4 grados y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 93% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con valores que no superarán los 0.4 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente en la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y alcanzando el 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es probable que los residentes de Pontecesures experimenten lluvias ligeras a moderadas al caer la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h en la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que, aunque hay posibilidad de tormentas, no se espera que sean severas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, con lluvias esperadas por la tarde y noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.