El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 14 grados . Las primeras horas del día serán frías, con mínimas que rondarán los 0 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir temprano, ya que la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera algo pesada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 85% de que se produzcan lluvias escasas, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre en esas horas.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h, predominando del sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a direcciones como el este y noreste a medida que avanza el día. Esto hará que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre, aunque la brisa puede ser un poco más fresca en las horas más frías.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.