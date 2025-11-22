El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra de manera más densa, alcanzando un estado de "muy nuboso" y "cubierto" en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de alrededor de 2 grados. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 95% en este periodo. Se estima que la cantidad de lluvia será de aproximadamente 2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda. Se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se preparen para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.