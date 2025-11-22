El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad, combinado con las nubes, podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras al inicio, con un incremento en la tarde. Se prevé que la lluvia comience a ser más notable a partir de las 19:00 horas, con una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias en este periodo. Las cantidades de precipitación podrían variar, alcanzando hasta 4 mm en las horas pico de lluvia.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave, aunque no será suficiente para despejar las nubes, contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 25% entre las 19:00 y la medianoche. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos.
Los habitantes de Poio deben prepararse para un día mayormente gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas desciendan y la probabilidad de lluvia aumente. A medida que el sol se ponga a las 18:07, la temperatura comenzará a bajar, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro