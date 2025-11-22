El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un ambiente mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un panorama más gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 78% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 56% en las horas centrales, para luego aumentar nuevamente hacia la noche, alcanzando un 89% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas, aunque hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será poco probable.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con escasas posibilidades de lluvia. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para un ambiente gris y húmedo a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.