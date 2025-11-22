El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de nubosidad considerable hacia la tarde. A partir de las 19:00 horas, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, manteniéndose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, generará una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los vientos serán moderados, predominando del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Durante la tarde, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de las 19:00 horas se inicie una ligera lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde o la noche.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Sin embargo, la combinación de nubes densas y la posibilidad de lluvia escasa podría generar un ambiente algo inestable. En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la llegada de lluvias ligeras por la tarde y noche, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.