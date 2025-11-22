El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente a partir de las 2 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% y descenderá hasta un 56% hacia el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, será constante y podría influir en la percepción de la temperatura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A partir de las 10 de la noche, la probabilidad de precipitación aumentará, con un 90% de posibilidad de lluvias ligeras. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm, pero es recomendable que los residentes de O Rosal estén preparados para un cambio en las condiciones climáticas hacia el final del día. Las nubes se tornarán más densas y el cielo se cubrirá completamente, lo que podría afectar la visibilidad.

La combinación de nubes altas y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere que será un día ideal para actividades en interiores. Sin embargo, aquellos que deseen salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes y llevar un paraguas por si acaso. En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.