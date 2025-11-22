El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 1 y 13 grados , siendo las horas más frescas las primeras de la mañana y las más cálidas en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 4 grados, que descenderán a 1 grado en las primeras horas del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las últimas horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se prevé una precipitación escasa de 0.1 mm entre las 21:00 y las 22:00 horas, y un incremento a 0.6 mm hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que los residentes de O Porriño necesiten paraguas al salir por la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será moderado, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco, especialmente en las horas de la mañana.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la llegada de nubes más densas y la posibilidad de lluvias al caer la noche. Los amaneceres en O Porriño serán a las 08:33 y los atardeceres a las 18:07, marcando un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la lluvia haga su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.