El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la tarde, cuando se espera un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y alcanzando hasta un 100% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescor, por lo que se aconseja estar preparados para un ambiente húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con valores de 0 mm hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, con un aumento en la probabilidad de lluvia. Se estima que las precipitaciones comenzarán a ser más significativas, alcanzando hasta 5 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre. Las velocidades del viento serán más moderadas por la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.