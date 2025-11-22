El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más cubiertas a medida que avance la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a partir de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en la tarde. Esto generará un ambiente algo frío y húmedo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas del día se mantengan secas, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad significativa de lluvia. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero es recomendable que los residentes estén preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa ligeramente en la tarde, alcanzando un 25% en las horas de mayor inestabilidad. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo.

Los amaneceres en Nigrán se producirán a las 08:33, mientras que el ocaso será a las 18:08, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz diurna, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se recomienda a los habitantes de Nigrán que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.