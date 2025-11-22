El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 2 a 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en las horas centrales. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se espera que se mantenga por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en las horas más activas. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm, pero es aconsejable llevar paraguas si se planea estar al aire libre en la tarde y noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. Los habitantes deben prepararse para un día variable, con temperaturas frescas y un aumento en la nubosidad a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.