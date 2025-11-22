El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A partir de las 08:00, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día, con un aumento en la densidad de las nubes hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará cubierto, con posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura en Moraña oscilará entre los 2 y los 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que alcanzarán hasta el 95% en las últimas horas del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras a moderadas a partir de la tarde. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.