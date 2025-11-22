El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones ligeras hacia la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo cubierto.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones a lo largo del día. En las primeras horas, se mantendrá en torno a los 4 grados, descendiendo a 2 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el sol se eleve, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 88% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en momentos puntuales.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad de lluvia en la franja horaria de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Hacia la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará ligeramente, alcanzando un 15% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Los ciudadanos de Mondariz deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y un paraguas a mano, especialmente si se planea salir por la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.