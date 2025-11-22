El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y poco soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío matutino y tengan en cuenta que, aunque las temperaturas subirán, el ambiente seguirá siendo fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando hasta un 94% en las últimas horas de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse bien.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Moaña experimente lluvias escasas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.9 mm en el transcurso de la tarde y la noche. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras a partir de la tarde. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, y considerar las condiciones del viento al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.