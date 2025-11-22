El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 88% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con acumulaciones mínimas de hasta 1 mm hacia la noche. Sin embargo, hay una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la mañana y parte de la tarde se mantendrán secas, es recomendable que los residentes de Meis tengan a mano un paraguas o impermeable para la tarde-noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% entre las 13:00 y las 19:00 horas y un 25% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que, aunque hay posibilidad de lluvias, las tormentas eléctricas no son muy probables, lo que podría ofrecer un alivio a quienes temen condiciones climáticas severas.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Las lluvias ligeras son probables en la tarde y la noche, por lo que se aconseja a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.