El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera una temperatura de alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 91% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con la presencia de nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la tarde. Aunque las primeras horas del día se mantendrán secas, a partir del periodo de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, donde se espera que se registren hasta 4 mm de precipitación.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se ha estimado un 30% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas a partir de la tarde y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.