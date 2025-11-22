El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría afectar la luminosidad y la sensación térmica en la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando hasta un 98% en las horas de la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, generará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas fuertes en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que a partir de las 19:00 horas la posibilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm, pero es recomendable que los habitantes de Marín estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y humedad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los residentes deben tener precaución al conducir y realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a la población que se abrigue adecuadamente y esté atenta a las condiciones climáticas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.