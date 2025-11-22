El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Lalín se presenta con un panorama mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante baja, oscilando entre 1 y 10 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto más alto hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la jornada transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un pronóstico de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y hasta un 70% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es posible que se presenten algunas lluvias ligeras al caer la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde y alcanzando rachas de hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en las horas de mayor viento.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución en las carreteras y en cualquier actividad que requiera buena visibilidad.

A medida que avance el día, se espera que la bruma y la niebla se disipen, aunque el cielo permanecerá cubierto. La tarde será un poco más cálida, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. En resumen, un día típico de noviembre en Lalín, donde la vestimenta adecuada y la precaución ante posibles lluvias serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.