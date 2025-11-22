El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente a partir de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con mínimas de 5 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a elevarse ligeramente hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con fuerza moderada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. En las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 15:00 y 21:00, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 30% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 13:00 a 19:00, aunque no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable estar preparado para el tiempo cambiante y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.