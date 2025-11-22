El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y los 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 7 grados en las primeras horas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con el viento que se prevé.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 92% hacia el final del día. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en las horas de la tarde. Las condiciones climáticas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deberían planificarse con precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que invita a disfrutar de la calidez del hogar o a prepararse adecuadamente para salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.