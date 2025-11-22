El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a partir de la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, lo que podría dar paso a un cielo completamente cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas de 3 a 6 grados, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente por la tarde. Aunque las primeras horas del día se mantendrán secas, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1 mm. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad menor. La temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 11 y 12 grados durante la noche. Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un tiempo variable y húmedo, con la posibilidad de lluvias que podrían afectar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.