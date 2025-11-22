El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 90% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a partir de las 7 de la tarde, con una probabilidad de precipitación que aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros de hasta 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad.

Por la noche, la situación se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de niebla, especialmente en las horas más frías. La temperatura descenderá a alrededor de 8 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la noche, cuando la visibilidad podría verse afectada por la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.