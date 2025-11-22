El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, alcanzando un estado de nubosidad que podría generar algunas precipitaciones ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día. A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 95% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale durante las horas más frescas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h desde el sur, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, por lo que es aconsejable tener precaución si se transita por áreas expuestas.

Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente en la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir durante este periodo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, aumentando a un 35% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se presentan condiciones inusuales.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo invernal y que tomen precauciones ante el viento y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.