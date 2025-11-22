El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante la tarde y la noche.

Las temperaturas en Cuntis oscilarán entre los 1 y los 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, descendiendo a 1 grado en las horas más frías. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo hacia las 15:00, alcanzando los 12 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 81% por la mañana y aumentando hasta un 95% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes y las precipitaciones, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave, aunque no será un factor determinante, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

Es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la posibilidad de tormentas es moderada, con un 35% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las lluvias podrían ser más intensas. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco, con lluvias esperadas por la tarde y noche, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.