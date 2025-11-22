El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 95% en la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 2 mm, con chubascos más intensos hacia el final de la tarde. La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 10% entre las 19:00 y las 01:00 horas.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, cuando se espera que alcance hasta 20 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja a los residentes de Catoira que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.