El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la temperatura y la posibilidad de algunas precipitaciones ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 10 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando hasta un 91% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

Las probabilidades de precipitación son bajas durante la mañana, pero aumentan significativamente por la tarde y la noche. Se prevé una probabilidad del 85% de lluvia entre las 19:00 y la 01:00, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.2 mm. Aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.