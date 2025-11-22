El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% y aumentando hasta un 93% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos, provenientes principalmente del este y del sureste, oscilarán entre 7 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde.

A partir de la tarde, existe una probabilidad del 100% de precipitación entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que se esperan lluvias, aunque estas serán escasas. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque habrá precipitaciones, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, hay un 20% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar alguna sorpresa en forma de un chaparrón más intenso.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los residentes y visitantes de Cangas deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas si planean salir. La tarde se presentará más fresca, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 12 grados, y la sensación de frío se verá acentuada por el viento.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. Es recomendable que quienes se desplacen por la zona tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento, y se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se esperan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.