El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es. Los vientos, que soplarán desde el sur, tendrán una velocidad que variará entre 12 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que indica que, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas, no se espera que sean un fenómeno generalizado. La combinación de nubes, humedad y viento puede crear un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y ventoso, y es aconsejable tomar precauciones si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.