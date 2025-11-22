El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan entre el 60% y el 89%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos serán moderados, predominando del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Esta brisa puede aportar un ligero alivio, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas. La probabilidad de lluvia aumenta significativamente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00. Las cantidades de precipitación previstas son menores, con acumulados que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas pico de lluvia. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, y un 20% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, pero la combinación de nubes y lluvia podría afectar la claridad del cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los residentes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían interrumpir las actividades al aire libre. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.