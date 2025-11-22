El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se está adecuadamente abrigado.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Bueu que se vistan en capas y se preparen para un tiempo húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 milímetro en total. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Bueu necesiten paraguas o impermeables si planean salir por la tarde o noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas costeras.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, y es aconsejable planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.