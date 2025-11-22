El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Barro se enfrenten a un tiempo húmedo y lluvioso.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 2 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con temperaturas que rondarán los 2 grados, aumentando gradualmente a medida que el sol se eleva, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y aumentando hasta un 92% en la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, creará un ambiente bastante frío y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente desde el sur y sureste, tendrá una velocidad variable, alcanzando su máxima intensidad en la tarde y noche. Las rachas de viento podrían ser significativas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque no es seguro, hay un riesgo de que se produzcan tormentas aisladas durante la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si tienen planes de salir.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.