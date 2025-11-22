El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y alcanzando hasta un 90% en las horas de la noche. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que aumenta significativamente. Las primeras gotas podrían caer alrededor de las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 19:00 a 01:00. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa al inicio, pero podría incrementarse a medida que avanza la noche, alcanzando hasta 1 mm en total.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana y la tarde, pero se incrementa a un 25% en la noche, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado y fresco, con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.