El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. En particular, se espera que la humedad alcance un 76% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará. A partir de las 21:00 horas, se estima que la probabilidad de lluvia será del 55%, con una precipitación acumulada de 0.1 mm, lo que indica que podría haber algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la noche.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento serán más suaves por la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, lo que podría afectar la sensación térmica.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre.

