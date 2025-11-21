El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que la nubosidad aumente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición hacia un estado cubierto en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé que la nubosidad disminuya, permitiendo que el sol brille en intervalos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 8 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura puede resultar agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 72% hacia el final de la jornada. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se caracteriza por un inicio nublado que dará paso a momentos de sol, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.