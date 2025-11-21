El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con intervalos nubosos, pero a medida que avance la mañana, se espera que la mayor parte del día esté dominado por cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más agradable, lo que invitará a los vilagarcianos a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, aunque en general se espera que el viento sea moderado y no cause inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana, podría haber algo de bruma y niebla, especialmente en las zonas costeras, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.

A medida que el día avance, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 18:08, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de un día luminoso. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia hace que hoy sea un día ideal para pasear por la playa o disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

En resumen, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día de clima mayormente favorable, con temperaturas agradables y cielos despejados, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de las bellezas de la localidad en un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.