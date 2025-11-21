El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 21 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con intervalos nubosos, pero a medida que avance la mañana, se espera que la mayor parte del día esté dominado por cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más agradable, lo que invitará a los vilagarcianos a salir y disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, aunque en general se espera que el viento sea moderado y no cause inconvenientes significativos.
La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana, podría haber algo de bruma y niebla, especialmente en las zonas costeras, lo que podría reducir la visibilidad temporalmente.
A medida que el día avance, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 18:08, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de un día luminoso. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia hace que hoy sea un día ideal para pasear por la playa o disfrutar de un café en una terraza al aire libre.
En resumen, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día de clima mayormente favorable, con temperaturas agradables y cielos despejados, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de las bellezas de la localidad en un ambiente propicio para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.
